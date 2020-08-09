Виллиан станет игроком Арсенала – экс-звезда Шахтера присоединится к "канонирам" на следующей неделе

Бразильский хавбек Виллиан не будет покидать Лондон после ухода из Челси.

Виллиан согласовал почти все детали контракта с Арсеналом, к новому клубу полузащитник присоединится уже на следующей неделе, сообщает в журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Челси не смог убедить 32-летнего бразильца, поэтому звездный игрок перейдет в лагерь "канониров" на правах свободного агента.

Напомним, в 2007-2013 годах Виллиан защищал цвета Шахтера. В прошлом сезоне АПЛ хавбек провел 36 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 9-ю ассистами.

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