Вілліан повідомив, що залишається в Челсі

Вінгер Челсі Вілліан спростував чутки щодо свого можливого відходу з лондонського клубу.

Вілліан в інтерв'ю виданню Globo відповів на питання щодо свого майбутнього.

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"У вівторок я повертаюсь в Англію. Я дуже щасливий у Челсі та життю в Лондоні", – сказав бразилець.

Раніше повідомлялось, що футболіста хотіли бачити у себе Барселона та Манчестер Юнайтед, також гравця пов'язували з Реалом, але королівський клуб не має за мету його підписати.

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