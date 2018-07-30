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Вілліан повідомив, що залишається в Челсі

22:08 135 Читать на русском
Вілліан повідомив, що залишається в Челсі
Вілліан / соцмережі

Вінгер Челсі Вілліан спростував чутки щодо свого можливого відходу з лондонського клубу.

Вілліан в інтерв'ю виданню Globo відповів на питання щодо свого майбутнього.

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"У вівторок я повертаюсь в Англію. Я дуже щасливий у Челсі та життю в Лондоні", – сказав бразилець.

Раніше повідомлялось, що футболіста хотіли бачити у себе Барселона та Манчестер Юнайтед, також гравця пов'язували з Реалом, але королівський клуб не має за мету його підписати.

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