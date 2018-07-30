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Виллиан сообщил, что остается в Челси

22:08 80 Читати українською
Виллиан сообщил, что остается в Челси
Виллиан / соцсети

Вингер Челси Виллиан опроверг слухи относительно своего возможного ухода из лондонского клуба.

Виллиан в интервью изданию Globo ответил на вопрос относительно своего будущего.

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"Во вторник я возвращаюсь в Англию. Я очень счастлив в Челси и жизни в Лондоне", – сказал бразилец.

Ранее сообщалось, что футболиста хотели видеть у себя Барселона и Манчестер Юнайтед, также игрока связывали с Реалом, но королевский клуб не имеет цели его подписать.

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