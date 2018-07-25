Давід Луїс – про трансфер Вілліана: Я не дозволю йому піти

Захисник Челсі Давід Луїс поділився думками про майбутнє у лондонському клубі Вілліана, Тібо Куртуа та Едена Азара.

"Ми розмовляємо з Вілліаном майже кожен день, йому все подобається Челсі, я не дам йому піти. Думаю, що він залишиться.

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Серйозно, я не жартую, Челсі доводиться утримувати найкращих гравців, і ці три виконавці ( Куртуа, Азар та Вілліан, – прим. Футбол 24) є ключовими гравцями нашої команди, тому я справді хочу, щоб вони залишилися.

Вони фантастичні гравці і фантастичні таланти, нам в Челсі потрібні найкращі гравці", – цитує Луїса Goal.com.

Нагадаємо, що Вілліаном серйозно цікавилась Барселона, але Челсі відмовився продавати бразильського півзахисника.