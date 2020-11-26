Головний тренер Марселя Андре Віллаш-Боаш відреагував на смерть Дієго Марадони, який пішов із життя у віці 60 років.

Португальський фахівець закликав всі клуби відмовитися від використання 10-го номера, щоб вшанувати пам'ять Марадони, який помер 25 листопада після серцевого нападу.

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"Важка втрата і погана новина. Я пропоную, щоб ФІФА вивела з обігу 10 номер у всіх турнірах для всіх команд. Це було б найкращим способом вшанувати пам'ять Марадони.

Смерть Дієго – велика втрата для всього футбольного світу", – цитує Андре Віллаша-Боаша Goal.com.

Зауважимо, Наполі вже давно не використовує 10 номер. У складі "партенопеї" аргентинець виступав з 1984 по 1991 рік, вигравши Кубок УЄФА і два Скудетто.

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