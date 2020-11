Під час прощання з померлим аргентинцем не обійшлося без безладів на вулицях Буенос-Айреса. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ, кілька людей отримали поранення. Крім того, люди, які стоять у величезних чергах, не дотримуються соціальної дистанції, а далеко не всі мають маски на обличчі.

Зауважимо, ще кілька годин тому повідомлялося, що церемонія триватиме дві доби. Але родичі покійного Марадони вирішили скоротити її тривалість до 10 годин. Можливо, саме це стало причиною безладів, адже тисячі людей чекали на вулиці усю ніч, щоб попрощатися з кумиром. Страшно подумати, що буде, коли вони не отримають такої можливості, зазначає Marca.

До слова, труна з тілом Марадони перебуває в будинку резиденції президента. Безпосереднього доступу до неї немає – ситуацію контролюють охоронці, також є спеціальне огородження. Фанати несуть квіти, футболки та шарфи, які кладуть поруч із труною.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада від серцевого нападу на 61-му році життя.

Buenos Aires gathers to celebrate the life of Diego Maradona



@DanEdwardsGoal pic.twitter.com/0fqUgaGzxl