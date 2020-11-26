Главный тренер Марселя Андре Виллаш-Боаш отреагировал на смерть Диего Марадоны, который ушел из жизни в возрасте 60 лет.

Португальский специалист призвал все клубы отказаться от использования 10-го номера, чтобы почтить память Марадоны, который скончался 25 ноября после сердечного приступа.

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"Тяжелая утрата и плохая новость. Я предлагаю, чтобы ФИФА вывела из обращения 10 номер во всех турнирах для всех команд. Это было бы лучшим способом почтить память Марадоны.

Смерть Диего – большая потеря для всего футбольного мира", – цитирует Андре Виллаша-Боаша Goal.com.

Заметим, Наполи уже давно не использует 10 номер. В составе "партенопеи" аргентинец выступал с 1984 по 1991 год, выиграв Кубок УЕФА и два Скудетто.

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