Виллаш-Боаш призвал вывести из обращения 10 номер в память Марадоны
Главный тренер Марселя Андре Виллаш-Боаш отреагировал на смерть Диего Марадоны, который ушел из жизни в возрасте 60 лет.
Португальский специалист призвал все клубы отказаться от использования 10-го номера, чтобы почтить память Марадоны, который скончался 25 ноября после сердечного приступа.
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"Тяжелая утрата и плохая новость. Я предлагаю, чтобы ФИФА вывела из обращения 10 номер во всех турнирах для всех команд. Это было бы лучшим способом почтить память Марадоны.
Смерть Диего – большая потеря для всего футбольного мира", – цитирует Андре Виллаша-Боаша Goal.com.
Заметим, Наполи уже давно не использует 10 номер. В составе "партенопеи" аргентинец выступал с 1984 по 1991 год, выиграв Кубок УЕФА и два Скудетто.
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