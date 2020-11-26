Нагадаємо, легендарний аргентинець раптово пішов із життя через зупинку серця. Марадона нещодавно переніс операцію з видалення тромбу з мозку, після чого перебував під наглядом медичного персоналу в себе вдома.

Помер Дієго Марадона

Вранці 25 листопада (за місцевим часом) Дієго прокинувся у власному будинку. Він був блідим і поскаржився на холод. Поснідавши та попивши води, аргентинець повідомив своєму племіннику про погане самопочуття, після чого знову ліг у ліжко. Медсестра, яка доглядала Марадону, викликала швидку, але на момент прибуття медичної бригади він уже був мертвий.

Марадона помер майже раптово. Останніми його словами були: "Я погано почуваюся", повідомляє Mirror з посиланням на аргентинські ЗМІ.

Тіло легенди забрали в морг на розтин для визначення остаточної причини смерті. Однак, вже зазначається, що Дієго Армандо помер природньою смертю через серцевий напад. Жодних слідів насильства немає. В Аргентині вже оголосили триденну жалобу через смерть культового футболіста.

"Хто під десятим номером? Бог": безсмертні правила життя Дієго Марадони