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Віллаш-Боаш відмовив Ньюкаслу та йде на конфлікт з президентом Марселя

13:39 145 Читать на русском
Віллаш-Боаш відмовив Ньюкаслу та йде на конфлікт з президентом Марселя
Андре Віллаш-Боаш

Головний тренер Марселя Андре Віллаш-Боаш не хоче покидати Францію без компенсації. Навіть перспективний проєкт Ньюкасла його не привабив.

Віллан-Боаш продовжує грати з Марселем у невизначеність. Минулого тижня французький клуб попрощався зі спортивним директором Андоні Субісарретою, який був найближчим соратником португальця. Президент Олімпіка міг одночасно звільнити коуча, але є проблеми.

Субісаррета офіційно покинув Марсель – він привів у клуб Віллаша-Боаша

Марсель не може виплатити Віллаш-Боашу компенсацію за розрив контракту – у клубу величезні фінансові проблеми. Тому керівництво хоче, щоб Андре сам подав у відставку. Втім, португальський тренер не збирається цього робити. Він планує тренувати Олімпік в наступному сезоні.

Віллаш-Боаш відмовив Ньюкаслу, який пропонував йому значно вищу зарплату, повідомляє L'Équipe. Фахівець зважує ситуацію та не поспішає тікати з проблемного Марселя. Водночас він відмовився підписувати з клубом новий контракт (чинний до літа 2021-го). Це обурило президента.

Дострокове завершення Ліги 1 зробило Марсель віце-чемпіоном Франції. Провансальці вийшли в Лігу чемпіонів, однак можуть так і не зіграти через порушення фінансового фейр-плей.

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Теги
Андре Віллаш-Боаш Андре Віллаш-Боаш Ньюкасл Ньюкасл Марсель Марсель Франція
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