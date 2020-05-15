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Субісаррета офіційно покинув Марсель – він привів у клуб Віллаша-Боаша

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Субісаррета офіційно покинув Марсель – він привів у клуб Віллаша-Боаша
Андоні Субісаррета / EFE

Легендарний іспанець Андоні Субісаррета пішов із посади спортивного директора французького Марселя.

58-річний функціонер покинув Олімпік, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Відставка Субісаррети сталася за згодою сторін. Іспанець працював на посаді спортивного директора провансальців із жовтня 2016 року. Саме він запросив на Велодром чинного головного тренера Андре Віллаша-Боаша, з яким Марсель зумів фінішувати 2-м у сезоні 2019/20. Тепер майбутнє португальця в клубі теж під питанням.

Андоні Субісаррета був найсильнішим іспанським голкіпером у 80-90-х рр. Тоді він захищав кольори Атлетіка з Більбао, Барселони та Валенсії. Після завершення ігрової кар'єри Субісаррета попрацював спортивним директором басків і каталонців.

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Марсель Марсель Франція Андоні Субісаррета
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