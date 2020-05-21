Виллаш-Боаш отказал Ньюкаслу и идет на конфликт с президентом Марселя

Главный тренер Марселя Андре Виллаш-Боаш не хочет покидать Францию без компенсации. Даже перспективный проект Ньюкасла его не привлек.

Виллан-Боаш продолжает играть с Марселем в неопределенность. На прошлой неделе французский клуб попрощался со спортивным директором Андони Субисарретой, который был ближайшим соратником португальца. Президент Олимпика мог одновременно уволить коуча, но есть проблемы.

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Марсель не может выплатить Виллаш-Боашу компенсацию за разрыв контракта – у клуба огромные финансовые проблемы. Поэтому руководство хочет, чтобы Андре сам подал в отставку. Впрочем, португальский тренер не собирается этого делать. Он планирует тренировать Олимпик в следующем сезоне.

Виллаш-Боаш отказал Ньюкаслу, который предлагал ему значительно более высокую зарплату, сообщает L'Équipe. Специалист взвешивает ситуацию и не спешит убегать из проблемного Марселя. В то же время он отказался подписывать с клубом новый контракт (действует до лета 2021-го). Это возмутило президента.

Досрочное завершение Лиги 1 сделало Марсель вице-чемпионом Франции. Провансальцы вышли в Лигу чемпионов, однако могут так и не сыграть из-за нарушения финансового фэйр-плей.

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