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Віллаш-Боаш прокоментував призначення Моурінью тренером Тоттенхема

09:18 79 Читать на русском
Віллаш-Боаш прокоментував призначення Моурінью тренером Тоттенхема
Андре Віллаш-Боаш / Фото з відкритих джерел

Головний тренер французького Марселя Андре Віллаш-Боаш, який свого часу очолював англійський Тоттенхем, висловився щодо нового тренера у своїй колишній команді.

"Якщо є тренер, який може щось виграти для Тоттенхема, то це Жозе. Я дуже радий за нього. Це дивовижний союз. Я добре знаю і Моурінью, і Даніеля Леві. Це особистості. Але невпевнений, що між ними будуть хороші стосунки", – наводить слова Віллаша-Боаша видання RMC Sports.

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Нагадаємо, що Андре Віллаш-Боаш очолював Тоттенхем у сезоні-2012/13 і посів з ним п’яту сходинку турнірної таблиці АПЛ. Моурінью очолив лондонський клуб 20 листопада. Контракт з 56-річним португальським фахівцем укладений до кінця сезону-2022/23.

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Андре Віллаш-Боаш Андре Віллаш-Боаш
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