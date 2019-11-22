Призначення Моурінью – ризикована гра, а Почеттіно змусить Тоттенхем пошкодувати, – екс-гравець "шпор" Дженас

Колишній півзахисник Тоттенхема та збірної Англії Джермейн Дженас оцінив рішення керівництва "шпор" звільнити Маурісіо Почеттіно і призначити на його місце Жозе Моурінью.

"Звільнити Маурісіо Почеттіно і призначити Жозе Моурінью на вдвічі більшу зарплату, а потім ще й планувати витратити десятки мільйонів в наступному трансферному вікні – це велика і ризикована гра. Тільки якщо Моурінью і його команда здобудуть перший за 11 років трофей – це буде вважатися успіхом. Гравці Тоттенхема перебувають на стадії своєї кар'єри, коли думають про трофеї. Сподіваюся, що 11 місяців, які Жозе провів поза грою після відходу з Манчестер Юнайтед, допоможуть йому заново знайти свій погляд на тренерську роботу.

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Почеттіно? Він відпочине півроку-рік і отримає відмінну роботу. Може бути це будуть Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус, Баварія. Хто знає? Мені здається, що він повернеться до тренерської роботи і змусить "шпор" пошкодувати", – цитує Дженаса Daily Mirror.

Нагадаємо, після звільнення Почеттіно через невдалі результати команди в цьому сезоні (поточне 14-е місце в АПЛ) лондонську команду очолив Жозе Моурінью. Контракт з португальцем розрахований до кінця сезону 2022/23. За його умовами зірковий наставник буде отримувати близько 15 міольйонів фунтів стерлінгів на рік.

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