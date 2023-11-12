У Колумбії заарештували чотирьох чоловіків, яких підозрюють у викраденні батька Луїса Діаса, Мануеля, повідомляє Daily Mail.

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Їм висунули звинувачення у викраденні та крадіжці, а судове засідання відбудеться сьогодні пізніше увечері. Один з чоловіків, Ердінсон Болівар, на прізвисько "Арека" був тренером у футбольній школі Мануеля Луїса Діаса в його рідному місті Барранкас. Болівар начебто спеціально влаштувався туди на роботу, аби стежити за батьком зірки Ліверпуля.

Організатором злочину називають Андріса Алсідеса ​​Болівара, який організував передачу Мануеля Луїса Діаса до банди ELN.

Нагадаємо, у четвер, 9-го листопада Луїс Мануель Діас, батько гравця Ліверпуля Луїса Діаса, був відпущений своїми викрадачами. Зловмисники передали батька гравця "червоних" представникам міжнародного комітету Червоного Хреста.

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