Викрадення батька гравця Ліверпуля: поліція заарештувала підозрюваних
Покарання спіткало зловмисників, які вирішили викрасти батька вінгера Ліверпуля Луїса Діаса.
У Колумбії заарештували чотирьох чоловіків, яких підозрюють у викраденні батька Луїса Діаса, Мануеля, повідомляє Daily Mail.
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Їм висунули звинувачення у викраденні та крадіжці, а судове засідання відбудеться сьогодні пізніше увечері. Один з чоловіків, Ердінсон Болівар, на прізвисько "Арека" був тренером у футбольній школі Мануеля Луїса Діаса в його рідному місті Барранкас. Болівар начебто спеціально влаштувався туди на роботу, аби стежити за батьком зірки Ліверпуля.
Організатором злочину називають Андріса Алсідеса Болівара, який організував передачу Мануеля Луїса Діаса до банди ELN.
Нагадаємо, у четвер, 9-го листопада Луїс Мануель Діас, батько гравця Ліверпуля Луїса Діаса, був відпущений своїми викрадачами. Зловмисники передали батька гравця "червоних" представникам міжнародного комітету Червоного Хреста.
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