В Колумбии арестовали четырех мужчин, которых подозревают в похищении отца Луиса Диаса, Мануэля, сообщает Daily Mail.

Похищение отца игрока Ливерпуля: скандальная эпопея официально завершена

Им предъявили обвинения в похищении и краже, а судебное заседание состоится сегодня позже вечером. Один из мужчин, Эрдинсон Боливар, по прозвищу "Арека" был тренером в футбольной школе Мануэля Луиса Диаса в его родном городе Барранкас. Боливар якобы специально устроился туда на работу, чтобы следить за отцом звезды Ливерпуля.

Организатором преступления называют Андриса Алсидеса Боливара, который организовал передачу Мануэля Луиса Диаса в банду ELN.

Напомним, в четверг, 9-го ноября Луис Мануэль Диас, отец игрока Ливерпуля Луиса Диаса, был отпущен своими похитителями. Злоумышленники передали отца игрока "красных" представителям международного комитета Красного Креста.

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