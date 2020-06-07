toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Виконком УАФ не прийняв рішення щодо догравання Першої ліги – доля чемпіонату вирішиться найближчими днями

14:01 134 Читать на русском
Виконком УАФ не прийняв рішення щодо догравання Першої ліги – доля чемпіонату вирішиться найближчими днями
Доля Першої ліги визначиться 11 червня / ФК Минай

На засіданні Виконкому УАФ було запропоновано провести позачергову конференцію ПФЛ, яка відбудеться 11 червня.

Виконавчий комітет УАФ не затвердив рішення Ради ліг ПФЛ щодо догравання сезону 2019/20, перерваного через пандемію коронавірусу. ПФЛ повинна скликати позачергову конференцію та розглянути дане питання, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Дев'ять клубів Першої ліги звернулися до УАФ щодо ситуації з дограванням чемпіонату

Планується, що дана конференція відбудеться у четвер, 11 червня, на київському НСК Олімпійський. У якому форматі проходитиме зустріч, наразі не уточнюється. Нагадаємо, на початку червня клуби Першої ліги вирішили все ж дограти чемпіонат, хоча раніше на засіданні Ради ліг проголосували за припинення змагань у звичному форматі.

До слова, напередодні засідання Виконкому одразу 9 клубів Першої ліги звернулися до УАФ з проханням не затверджувати рішення про продовження сезону.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів

blog_ava
Дружина Вукоєвіча спровокувала скандал, щоб забрати половину його майна – відверте зізнання екс-динамівця
10:05
1973
Теги
Перша ліга УАФ Головне ПФЛ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
23
хв
Динамо
17:00
Олександрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук