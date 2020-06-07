Виконком УАФ не прийняв рішення щодо догравання Першої ліги – доля чемпіонату вирішиться найближчими днями

На засіданні Виконкому УАФ було запропоновано провести позачергову конференцію ПФЛ, яка відбудеться 11 червня.

Виконавчий комітет УАФ не затвердив рішення Ради ліг ПФЛ щодо догравання сезону 2019/20, перерваного через пандемію коронавірусу. ПФЛ повинна скликати позачергову конференцію та розглянути дане питання, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Дев'ять клубів Першої ліги звернулися до УАФ щодо ситуації з дограванням чемпіонату

Планується, що дана конференція відбудеться у четвер, 11 червня, на київському НСК Олімпійський. У якому форматі проходитиме зустріч, наразі не уточнюється. Нагадаємо, на початку червня клуби Першої ліги вирішили все ж дограти чемпіонат, хоча раніше на засіданні Ради ліг проголосували за припинення змагань у звичному форматі.

До слова, напередодні засідання Виконкому одразу 9 клубів Першої ліги звернулися до УАФ з проханням не затверджувати рішення про продовження сезону.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів