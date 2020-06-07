Дев'ять клубів Першої ліги звернулися до УАФ щодо ситуації з дограванням чемпіонату

Ситуація з дограванням Першої ліги 2019/20 продовжує залишатися невідомою.

Сьогодні, 7 червня, на засіданні Виконкому УАФ повинні вирішити долю Першої ліги 2019/20, яка так і не поновилася після вимушеної паузи. Втім, вже з'явилася інформація, що оголошення вердикту можуть відкласти.

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Минай, Гірник-Спорт, Авангард, Миколаїв, Балкани, Чорноморець, Кремінь, Волинь та Прикарпаття звернулися до виконкому УАФ з колективним зверненням. Вказані клуби просять залишити чинним рішення Ради ліг ПФЛ від 21 травня (про завершення Першої ліги у традиційному форматі), а проведення другого засідання вважають нелегітимним.

Крім того, клуби вказують на незаконність дій керівництва ПФЛ, яке створює негативні прецеденти на майбутнє.

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