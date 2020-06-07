Исполком УАФ не принял решение о доигрывании Первой лиги – судьба чемпионата решится в ближайшие дни

На заседании Исполкома УАФ было предложено провести внеочередную конференцию ПФЛ, которая состоится 11 июня.

Исполнительный комитет УАФ не утвердил решение Совета лиг ПФЛ о доигрывании сезона 2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса. ПФЛ должна созвать внеочередную конференцию и рассмотреть данный вопрос, сообщает официальный сайт УАФ.

Девять клубов Первой лиги обратились к УАФ по ситуации с доигрыванием чемпионата

Планируется, что данная конференция состоится в четверг, 11 июня, на киевском НСК Олимпийский. В каком формате будет проходить встреча, пока не уточняется. Напомним, в начале июня клубы Первой лиги решили все же доиграть чемпионат, хотя на заседании Совета лиг проголосовали за прекращение соревнований в обычном формате.

К слову, накануне заседания Исполкома сразу 9 клубов Первой лиги обратились к УАФ с просьбой не утверждать решение о продолжении сезона.

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