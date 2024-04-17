Гравець "гірників" був важливою частиною молодіжки Руслана Ротаня, яка дійшла до півфіналу Євро-2023. Втім, Сергій Ребров поки не викликав 23-річного півзахисника до лав національної збірної.

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"Виклику від Реброва не очікую, а працюю та викладаюсь в іграх й тренуваннях. Моя справа – давати від себе 100% як на футбольному полі, так і поза ним. А коли тренер національної збірної вирішить, що я потрібен, тоді він мене й викличе. Коли до цього дійде – буду дуже радий", – заявив Криськів в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що хавбек Шахтаря провів у нинішньому сезоні 30 матчів, оформивши 5 голів та 5 асистів.

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