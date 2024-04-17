Игрок "горняков" был важной частью молодежки Руслана Ротаня, которая дошла до полуфинала Евро-2023. Впрочем, Сергей Ребров пока не вызывал 23-летнего полузащитника в ряды национальной сборной.

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"Вызова от Реброва не ожидаю, а работаю и выкладываюсь в играх и тренировках. Мое дело – давать от себя 100% как на футбольном поле, так и вне его. А когда тренер национальной сборной решит, что я нужен, тогда он меня и вызовет. Когда до этого дойдет – буду очень рад", – заявил Крыськив в интервью Украинскому футболу.

Добавим, что хавбек Шахтера провел в нынешнем сезоне 30 матчей, оформив 5 голов и 5 ассистов.

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