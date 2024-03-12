"Чи є зараз мрії про збірну України? Мене викликали, коли я не заслужив. Чому мене викликали, я досі не знаю. Через те, може, коли я приїхав, побачили, що мій рівень взагалі не той, який має бути для збірної.

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Після того мене просто не викликали, коли я вважав, думав, що у мене вже цей рівень, щоб грати за збірну. Мене вже просто не викликали, бо вже мали про мене враження з перших викликів.

Який мій рівень зараз? Набагато вищий, ніж був раніше", – цитує Кравця офіційний сайт Полісся.

Нагадаємо, 26-річного захисника викликали до збірної України в період роботи Андрія Шевченка головним тренером національної команди. У 2018-му вихованець Карпат потрапляв до заявки на матчі проти Словаччини та Італії, але на поле так і не вийшов.

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