Защитник Василий Кравец, который на днях сменил Днепр-1 на Полесье, вспомнил свои вызовы в национальную сборную Украины.

“Есть ли сейчас мечты о сборной Украины? Меня вызывали, когда я не заслужил. Почему меня вызывали, я до сих пор не знаю. Из-за того, может, когда я приехал, увидели, что мой уровень вообще не тот, который должен быть для сборной.

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После того меня просто не вызывали, когда я считал, думал, что у меня уже этот уровень, чтобы играть за сборную. Меня уже просто не вызывали, потому что уже имели обо мне впечатление с первых вызовов.

Какой мой уровень сейчас? Намного выше, чем был раньше", – цитирует Кравца официальный сайт Полесья.

Напомним, 26-летнего защитника вызывали в сборную Украины в период работы Андрея Шевченко главным тренером национальной команды. В 2018-м воспитанник Карпат попадал в заявку на матчи против Словакии и Италии, но на поле так и не вышел.

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