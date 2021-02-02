Остання зустріч між Інтером і Ювентусом була проведена всього два тижні тому в рамках чемпіонату, завершившись надзвичайно впевненою звитягою "нерадзуррі". З того часу туринці виграли у чотирьох поєдинках поспіль, перегравши Наполі у Суперкубку – міланці ж виграли у двох матчах з трьох, розділивши очки з Удінезе та дотиснувши Мілан. Словом, обидва колективи набрали хід, тож перша битва за фінал Кубка на Джузеппе Меацца обіцяла бути яскравою.

Порівняно з поєдинком у Серії А, Андреа Пірло мав набагато менше кадрових пробле. Він не міг розраховувати лишень на травмованого Дибалу, однак вдався до широкої ротації – Буффон став у ворота, в центрі оборони з'явився Деміраль, на правому фланзі вийшов Бернардескі, а в запасі залишились Мората та К'єза. Антоніо Конте, своєю чергою, виставив найсильніший склад – не вистачало тільки дискваліфікованих Лукаку та Хакімі.

Перший тайм зустрічі виявився доволі важким для перегляду. Інтер краще стартував у ньому, Ювентус краще завершив, але загалом цікавих епізодів на полі не виникало. Обидві команди агресивно пресингували без м'яча й не знали, що робити після його повернення – як наслідок, гра виглядала рвано. Забігаючи наперед, скажемо, що голів у цей період було забито вдосталь, однак крім них можна згадати тільки два дальніх удари гостей по горобцях та один постріл із середньої дистанції в руки Хандановічу.

Та і голи не йшли з гри, а стали наслідком випадковостей. Найбільш продуманим з них був перший: на 9-й хвилині Барелла отримав передачу від Санчеса на хід правим флангом і виконав простріл у штрафний, а Мартінес, випередивши де Лігта, пробив у дотик під рукою Буффону – 1:0! Щастя "нерадзуррі" тривало недовго, адже туринці на 23-й хвилині провели атаку через той же фланг – в її завершенні Сандро подав на дальню стійку, а Куадрадо впав там у боротьбі з Янгом. Арбітр призначив пенальті, а Роналду впевнено його реалізував. 1:1! Між цими епізодами не відбулося взагалі нічого цікавого.

Здавалося, що приблизно так команди і завершать перший тайм, однак проти були захисники Інтера. На 35-й хвилині "нерадзуррі" влаштували феєричний привоз: де Врей віддав передачу з центру поля назад, Хандановіч вийшов за межі штрафного, але Бастоні випередив голкіпера, забравши м'яч під свій контроль – втім, далі Алессандро під тиском Роналду вирішив зміститись поперек поля. Кріштіану одразу ж обікрав центрбека, після чого пробив з флангу у дальній кут порожніх воріт. М'яч від стійки залетів у сітку – 1:2!

До перерви рахунок не змінився, а от на старті другого тайму це могло відбутись. Інтер пішов відігруватись і ледь не добився свого вже на 49-й хвилині, коли Янгу вдався удар з відскоку під поперечину. Буффон парирував, а Ювентус на 55-й огризнувся пострілом Бернардескі з лінії штрафного у лівий нижній кут – Хандановіч врятував міланців. На 57-й же ледь не стався другий епічний привоз: Бентанкур прийшов допомогти центрбекам при розіграші від воріт, але втратив м'яч під тиском Відаля перед карним майданчиком – Санчес же прийняв відскок і пробив метрів з 18-ти. Бути б голу, якби під м'яч не кинувся Деміраль.

Якщо в перші п'ятнадцять хвилин по перерві Юве не забував про контргру й періодично вирівнював хід зустрічі, то в середині другого тайму перевага Інтера прийняла загрозливі масштаби. Туринці всією командою сиділи в обороні, а міланці створювали моменти дуже високої якості: так, на 68-й хвилині Дарміан увірвався в штрафний, прибрав Бернардескі на замаху та пробив метрів з восьми – Буффон парирував! Ще за дві хвилини Лаутаро вистрілив метрів з 20-ти – над поперечкою! На 75-й же гості дозволили Бареллі завдати удару боковими ножицями. М'яч пройшов поруч з лівою стійкою. Стривожений Андреа Пірло на 77-й хвилині зняв з гри Бентанкура та Роналду, випустивши Артура та Морату, але на полі нічого не змінювалось.

Антоніо Конте також проводив заміни. Ще на 68-й хвилині він випустив Перішіча, на 72-й він додав до атаки Еріксена, а на 86-й коуч пішов ва-банк, почавши знімати оборонців заради Сенсі та Пінамонті. Всі ці зусилля тренера вилилось всього у один удар від новачків – це Еріксен на 78-й скористався помилкою Даніло, пробивши з лінії штрафного. Точно в руки Буффону. Цей момент виявився останнім для Інтера.

"Нерадзуррі" в завершальній частині зустрічі не тільки перестали загострювати гру, але й почали наражатися на контратаки гостей. Небезпеки вони не несли, але у компенсований час туринцям навіть вдалося загнати Інтер на його половину. Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу "б'янконері".