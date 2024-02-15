Польський клуб офіційно оголосив про підписання захисника Артема Сухоцького та універсала Олексія Довгого. Контракти розраховані до кінця сезону.

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Обидва пройшли школу Динамо, але шансів у першій команді киян не дочекались. 34-річний Довгий у нинішньому сезоні бігав за дубль Руха – 11 матчів, один гол. 31-річний Сухоцький взагалі зник з радарів після відходу з Чорноморця влітку 2022-го.

Нагадаємо, Заглембє Сосновєц очолює колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич, а відомий агент Вадим Шаблій нібито планує придбати клуб. У складі тепер є 4 українців – Сухоцький і Довгий склали компанію захиснику Олексію Бикову та воротарю Олексію Шевченку. Заглембє Сосновєц після 19 турів йде на дні другого дивізіону Польщі, відстаючи від зони порятунку на 8 очок.

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