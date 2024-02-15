Польский клуб официально объявил о подписании защитника Артема Сухоцкого и универсала Алексея Довгого. Контракты рассчитаны до конца сезона.

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Оба прошли школу Динамо, но шансов в первой команде киевлян не дождались. 34-летний Довгий в нынешнем сезоне бегал за дубль Руха – 11 матчей, один гол. 31-летний Сухоцкий вообще исчез с радаров после ухода из Черноморца летом 2022-го.

Напомним, Заглембе Сосновец возглавляет бывший тренер Динамо Александр Хацкевич, а известный агент Вадим Шаблий якобы планирует приобрести клуб. В составе теперь есть 4 украинцев – Сухоцкий и Довгий составили компанию защитнику Алексею Быкову и вратарю Алексею Шевченко. Заглембе Сосновец после 19 туров идет на дне второго дивизиона Польши, отставая от зоны спасения на 8 очков.

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