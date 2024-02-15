Український тренер Володимир Аржанов працевлаштувався у польському Заглембє Сосновєц, повідомляє клубний сайт.

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38-річний фахівець став асистентом Олександра Хацкевича і обійматиме посаду тренера-аналітика.

Нагадаємо, Аржанов під час ігрової кар'єри виступав за запорізький Металург, київський Арсенал, Волинь, Чорноморець (двічі), Вікторію, казахські Атирау та Кайсар. У 2005-2007 роках провів 8 матчів за молодіжну збірну України U-21.

У 2021 році повісив бутси на цвях і перейшов на тренерську роботу – з січня 2022-го по квітень 2023-го допомагав Руслану Костишину в казахському Аксу.

До слова, Заглембє Сосновєц після 19-ти турів йде у турнірній таблиці Дивізіону 1 на останній сходинці, маючи у своєму доробку 11 очок.

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