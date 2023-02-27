Голкіпер Євгеній Кучеренко продовжить кар'єру у грузинській Ділі, повідомляє Transfermarkt.

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Окрім нього, в Ділу повернувся ще один українець – форвард Микола Ковталюк. Обидва гравці перейшли у нову команду у статусі вільних агентів і підписали контракт на рік – до 31 грудня 2023 року. До слова, Ділу нині тренує український фахівець Андрій Демченко.

Нагадаємо, 23-річний Кучеренко – вихованець Шахтаря. Виступав за португальську Лейрію, хмельницьке Поділля, Колос та казахський Аксу.

27-річний Ковталюк – розпочинав у Карпатах у 2013-му. Встиг пограти за Маріуполь, Полтаву, київський Арсенал, Колос, словацький Земплін, грузинські Колхеті-1913, Динамо Тбілісі, Ділу, південнокорейський Анян, казахські Акжайик і Шахтар Караганда. Transfermarkt оцінює обох футболістів у 250 тисяч євро.

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