Український півзахисник Дмитро Касімов покинув Минай, повідомляє офіційний сайт закарпатського клубу.

Минай оголосив про трансфер екс-гравця Чорноморця

Сторони домовились припинити співпрацю за обопільною згодою.

Нагадаємо, 23-річний Касімов – вихованець кропивницької Зірки, за яку дебютував у 2016 році. Встиг пограти також за Яруд і Оболонь.

У Минай перейшов у лютому минулого року і провів за команду Шарана шість матчів. Результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

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