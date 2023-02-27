Минай оголосив про розрив контракту з півзахисником
16:38 - Читать на русском
Володимир Шаран продовжує комплектувати команду до старту другої частини сезону.
Український півзахисник Дмитро Касімов покинув Минай, повідомляє офіційний сайт закарпатського клубу.
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Сторони домовились припинити співпрацю за обопільною згодою.
Нагадаємо, 23-річний Касімов – вихованець кропивницької Зірки, за яку дебютував у 2016 році. Встиг пограти також за Яруд і Оболонь.
У Минай перейшов у лютому минулого року і провів за команду Шарана шість матчів. Результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.
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