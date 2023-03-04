Ще один наш співвітчизник перебрався до іменитого клубу.

Центральний півзахисник Богдан Будко приєднався до нідерландського АЗ, повідомляє TryzubFootball.

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17-річний футболіст через війну в Україні покинув Шахтар і відтепер буде вчитися в Академії алкмарців. Будко залучатиметься до матчів молодіжної команди, яка виступає в Ерстедівізі – другому нідерландському дивізіоні.

Нагадаємо, Будко вже викликався до збірної України U-17, але все ще чекає на свій перший міжнародний матч.

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