Вихованець Шахтаря продовжить кар'єру в нідерландському АЗ
12:44 - Читать на русском
Ще один наш співвітчизник перебрався до іменитого клубу.
Центральний півзахисник Богдан Будко приєднався до нідерландського АЗ, повідомляє TryzubFootball.
Вихованець Руха офіційно приєднався до дворазового чемпіона Німеччини
17-річний футболіст через війну в Україні покинув Шахтар і відтепер буде вчитися в Академії алкмарців. Будко залучатиметься до матчів молодіжної команди, яка виступає в Ерстедівізі – другому нідерландському дивізіоні.
Нагадаємо, Будко вже викликався до збірної України U-17, але все ще чекає на свій перший міжнародний матч.
Український форвард дублем допоміг своїй команді розгромити суперника у європейському чемпіонаті – відео
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter