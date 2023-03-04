Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в нидерландском АЗ
4 марта 12:44 - Читати українською
Еще один наш соотечественник перебрался в именитый клуб.
Центральный полузащитник Богдан Будко присоединился к нидерландскому АЗ, сообщает TryzubFootball.
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17-летний футболист из-за войны в Украине покинул Шахтер и отныне будет учиться в Академии алкмарцев. Будко будет привлекаться к матчам молодежной команды, которая выступает в Эрстедивизи – втором нидерландском дивизионе.
Напомним, Будко уже вызывался в сборную Украины U-17, но все еще ждет свой первый международный матч.
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