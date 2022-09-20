"Бували історії, коли в дитинстві у Донецьку на базі, втікали до дівчат, на дискотеки. Потім на базу вночі поверталися і через вікна забиралися. Таке, гадаю, що у всіх було. З Маліновським? Це не один футболіст був, з багатьма. Із Маліновським ми на дискотеки ходили, так. Ми з ним добре дружили.

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А так… Усі звичайні люди. Це в усіх було, але, може, тільки у Михайла Мудрика не було. Він взагалі нікуди не ходить, лише до зали та на поле. У нас веселий колектив був і виграли гру там, а потім на дискотеку, потім на базу всі разом, а там ресепшен вже закритий. Доводилося через вікно лізти, щоб потрапити до кімнати. Спеціально вікна залишали відчиненими.

Тренери ловили? Бувало, що так. Це було, гадаю, у всіх, коли малі були й дурні. Зараз згадуєш та думаєш, як таке могло бути? Ми лізли, а не думали, що камери стоять. Тренери потім питали, чи нормально нам залазилось о другій годині ночі. Вони переглядали камери та все бачили", – розповів Вакуленко в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Вакуленко був у системі Шахтаря з 2012 по 2020 роки, постійно вирушаючи в оренди. Зараз Сергій виступає за єреванський Пюнік, за який зіграв 8 матчів у поточному сезоні (без результативних дій).

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