"Бывали истории, когда в детстве в Донецке на базе убегали к девушкам, на дискотеки. Затем на базу ночью возвращались и через окна убирались. Такое, я думаю, что у всех было. С Малиновским? Это не один футболист был, со многими. С Малиновским мы на дискотеки ходили, да. Мы с ним хорошо дружили.

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А так… Все обычные люди. Это у всех было, но, может быть, только у Михаила Мудрика не было. Он вообще никуда не ходит, только в зал и на поле. У нас веселый коллектив был и выиграли игру там, а потом на дискотеку, потом на базу все вместе, а там уже закрыт ресепшен. Приходилось через окно лезть, чтобы попасть в комнату. Специально окна оставляли открытыми.

Тренеры ловили? Бывало, что да. Это было, думаю, у всех, когда мелкие были и дураки. Сейчас вспоминаешь и думаешь, как это могло быть? Мы лезли, а не думали, что камеры стоят. Тренеры потом спрашивали, нормально ли нам залезало в два часа ночи. Они просматривали камеры и все видели", – рассказал Вакуленко в интервью Fanday.

Напомним, Вакуленко был в системе Шахтера с 2012 по 2020 годы, постоянно отправляясь в аренду. Сейчас Сергей выступает за ереванский Пюник, за который сыграл 8 матчей в текущем сезоне (без результативных действий).

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