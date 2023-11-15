Український легіонер Пущі відзначився дебютним голом за клуб і допоміг здобути впевнену перемогу над Вартою (2:0).

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Такий виступ дозволив 22-річному Якубі потрапити до символічної збірної туру Екстракляси. Щоправда, Пуща продовжує йти в зоні вильоту з відставанням у 2 очки від рятівного місця.

Нагадаємо, Якуба – вихованець Шахтаря, але за першу команду "гірників" шансу так і не отримав. Контракт захисника належить латвійській Вальмієрі, яка віддала його Пущі на правах оренди до кінця сезону.

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