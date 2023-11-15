Украинский легионер Пущи отметился дебютным голом за клуб и помог одержать уверенную победу над Вартой (2:0).

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Такое выступление позволило 22-летнему Якубе попасть в символическую сборную тура Экстраклясы. Правда, Пуща продолжает идти в зоне вылета с отставанием в 2 очка от спасительного места.

Напомним, Якуба – воспитанник Шахтера, но за первую команду "горняков" шанса так и не получил. Контракт защитника принадлежит латвийской Вальмиере, которая отдала его Пуще на правах аренды до конца сезона.

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