20-річний Микита Федотов приєднався до Монтіхо, інформує офіційний сайт клубу. Контракт українського воротаря розрахований на два сезони.

Український голкіпер змінив клуб в Іспанії, – ЗМІ

Федотов виховувався у структурі Шахтаря, а у 2017-му його підписала Полтава. Справи молодого голкіпера не стали кращими, і минулого року він перебрався в Полісся. За житомирян він провів лише один офіційний матч у Кубку України та пропустив один м'яч.

Додамо, що Монтіхо виступає в Групі 14 Терсери – четвертого дивізіону Іспанії.

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