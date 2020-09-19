Альмерія підписала українця на два роки з можливістю продовження ще на один, стверджує Tribuna.

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Минулого літа Лтайф перейшов з Олімпіка у Ейбар, однак не зміг наблизитися до першої команди "зброярів". Тепер 20-річний страж воріт спробує свої сили на дещо нижчому рівні – в Сегунді. У попередній кампанії Альмерія зупинилася у півфіналі плей-офф за вихід в еліту.

Додамо, що Лтайф регулярно виступав за збірні України до вікової категорії U-19.

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