20-летний Никита Федотов присоединился к Монтихо, информирует официальный сайт клуба. Контракт украинского вратаря рассчитан на два сезона.

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Федотов воспитывался в структуре Шахтера, а в 2017-м его подписала Полтава. Дела молодого голкипера не стали лучше, и в прошлом году он перебрался в Полесье. За житомирцев он провел лишь один официальный матч в Кубке Украины и пропустил один мяч.

Добавим, что Монтихо выступает в Группе 14 Терсеры – четвертого дивизиона Испании.

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