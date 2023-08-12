Молодий оборонець Степан Лисенко не зміг з першої спроби заграти у європейському клубі.

Як стало відомо "Футбол 24", захисник юнацької збірної України Степан Лисенко покине хорватський Хайдук, у якому опинився після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Лунін отримав несподіваний сигнал від Анчелотті – тренер здивував словами про українця після травми Куртуа

18-річний центрбек, який може зіграти і в опорній зоні, не зміг закріпитися в складі юнацької команди зі Спліта. Попри це, Лисенко має шанси залишитися грати в Європі. Серед можливих варіантів продовження кар'єри – клуби з Хорватії, Чехії та Словаччини.

В Україні Степан Лисенко виступав за академію Дніпра. У складі збірної України U-17 дебютував у 2021 році під керівництвом Олега Кузнєцова, зіграв 6 матчів без результативних дій.

Реброву і Ротаню – на олівець: найбільша втрата академії Динамо і ще 11 українців, які вразили Європу