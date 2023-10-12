Олександр Щетінін не побудував визначну футбольну кар'єру, але виявився одним з найкращих синів України.

Сумну звістку повідомила прес-служба киян: "ФК Динамо сумує... Знову чорна звістка прилетіла з фронту. Страшна, жорстока війна забрала життя ще одного захисника України.

Загинув брат гравця Динамо, який захищав Україну на війні з Росією

29-го вересня на Запорізькому напрямку загинув Щетінін Олександр Сергійович з Вишгорода. Він народився у 1990 році і навчався в академії Динамо. Грав за команду Локомотив, що вважалася філіалом столичного клубу. На фронті мав позивний "Динамо".

Футбольний клуб Динамо висловлює найглибші співчуття рідним та близьким загиблого. Ми щиро сумуємо разом із вами. Вічна пам'ять Герою, який віддав життя за нашу країну".