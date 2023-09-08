На війні з росіянами не стало рідного брата захисника Динамо та збірної України Олександра Тимчика – Юрія Дятлюка. Про це повідомив сам гравець "біло-синіх" у своєму Instagram, підписавши спільну світлину з братом: "Брате, вічна пам'ять, ти завжди будеш з нами".

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Зауважимо, що Юрію Дятлюку було лише 34 роки, він служив сапером в аеромобільному батальйоні 95-ї окремої десантно-штурмової бригади на Донеччині. Воїн загинув ще 3 серпня 2023 року – він потрапив під артилерійський обстріл поблизу Мар'їнки Донецької області під час виконання бойового завдання.

У загиблого героя залишилися двоє дітей: 11-річний син та 4-річна донька. Перед військовою службою Юрій Дятлюк також активно займався спортом. Він був капітаном міні-футбольного клубу Хімік у Вінниці. На згадку про загиблого воїна було засновано щорічний турнір з футзалу, який проходить у Вінниці та має його ім'я.

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