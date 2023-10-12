Александр Щетинин не построил выдающуюся футбольную карьеру, но оказался одним из лучших сынов Украины.

Печальное известие сообщила пресс-служба киевлян: "ФК Динамо скорбит... Снова черная весть прилетела с фронта. Страшная, жестокая война унесла жизнь еще одного защитника Украины.

Погиб брат игрока Динамо, защищавшего Украину на войне с Россией

29 сентября на Запорожском направлении погиб Щетинин Александр Сергеевич из Вышгорода. Он родился в 1990 году и учился в Академии Динамо. Играл за команду Локомотив, считавшуюся филиалом столичного клуба. На фронте имел позывной "Динамо".

Футбольный клуб Динамо выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Мы искренне скорбим вместе с вами. Вечная память Герою, отдавшему жизнь за нашу страну".