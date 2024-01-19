Ультрас Динамо загинув у боях на Лимансько-Куп'янському напрямку
20:33 - Читать на русском
Чергова страшна звістка спіткала футбольну громадськість України.
Вболівальник Динамо Анатолій Сінкевич загинув на війні з Росією, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
Український арбітр загинув на війні з Росією
Трагічна подія сталась 14 січня. Анатолій з позивним "Ультрас" служив у 21-й окремій бригаді спеціального призначення та виконував бойові завдання на Лимансько-Куп'янському напрямку.
Попри те, що Сінкевич проживав в Ужгороді, до війни він завжди намагався підтримувати Динамо на домашніх та виїзних матчах.
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