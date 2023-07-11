Голкипер Карпат Дмитрий Фастов продолжит карьеру в Металлисте, сообщает официальный сайт "львов".

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25-летний вратарь будет выступать за харьковчан на правах аренды в течение следующего сезона.

Напомним, Фастов – воспитанник Динамо, но за главную команду не сыграл ни одного матча. Выступал за Динамо-2, Ингулец, Верес, Кремень, Оболонь, Николаев, ЛНЗ, португальские Кова да Пьедада и Спортинг Идеал, французский Йер и польский Подгале.

К Карпатам присоединился летом 2022 года. В прошлом сезоне провел за "зелено-белых" 1 матч (пропустил 2 гола). Transfermarkt оценивает его в 10 тысяч евро.

К слову, Металлист в предыдущем чемпионате занял предпоследнее место в УПЛ и новый сезон начнет в группе А Первой лиги.

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