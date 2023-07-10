Вернидуб повторив задум Маркевича у Карпатах – тренерський штаб Кривбаса поповнився зірковим асистентом
В українському футболі з'явився черговий родинний дует тренерів.
Вже колишній захисник Кривбаса Віталій Вернидуб, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри, увійшов до тренерського штабу свого батька – Юрія Вернидуба, повідомляє прес-служба "біло-червоно-чорних".
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35-річний фахівець відповідатиме за дії гравців у захисті, а також буде певною буферною зоною між командою та тренерами.
Нагадаємо, Віталій – дворазовий бронзовий призер УПЛ у складі Зорі, а також фіналіст кубка країни. У його доробку 1 матч за збірну України (товариська гра проти Литви у 2014 році).
До слова, дует Вернидубів стане вже другим у чемпіонаті України у новому сезоні – раніше в Карпатах, які виступатимуть у Першій лізі, возз'єднались батько і син Маркевичі.
Нагадаємо, Кривбас за підсумками минулого сезону посів у турнірній таблиці УПЛ 7 сходинку, набравши 41 очко.
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