Українські клуби продовжують підготовку до наступного сезону. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Контрольні матчі.

СК Дніпро-1 – Металіст – 1:0

Гол: Довбик, 47

Кривбас – Карпати – 0:1

Гол: Невеш, 13

Минай – Хуст – 3:1

Голи: Одарюк, 21, Твердохліб, 40, Петько, 45 – Луців, 10

СК Дніпро-1 мінімально переміг Металіст. В основному складі віце-чемпіона України вийшов Василь Кравець, який минулий сезон провів у Ворсклі. Єдиний гол у зустрічі забив Артем Довбик на старті другої половини – форвард вдало зіграв на випередження.

Карпати здолали Кривбас. Це був перший поєдинок після приходу Мирона Маркевича, який могли побачити вболівальники – попередні спаринги проводились секретно. У цій грі також був лише один м'яч, який забив новачок Карпат Ігор Невеш – бразилець скористався обрізкою захисника та переграв воротаря.

Минай впевнено здолав Хуст. Щоправда, представник Першої ліги повів у рахунку на 10 хвилині. Втім, Одарюк, Твердохліб та Петько ще до перерви принесли перемогу закарпатцям.

Зоря з голом динамівця обіграла польський клуб, Верес переміг Металіст 1925, Полісся врятувалось – спаринги клубів УПЛ