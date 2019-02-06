Чоботенко повернувся у Маріуполь – він є вихованцем Динамо, який належить Шахтарю

Захисник Шахтаря Сергій Чоботенко повернувся у розташування Маріуполя.

Як повідомляє телеканал "Футбол 1", молодий оборонець Сергій Чоботенко, який належить Шахтарю, знову повернувся до Маріуполя.

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Нагадаємо, головний тренер "гірників" Паулу Фонсека був змушений екстренно викликати до табору команди Чоботенка, який навіть долучився до розгрому Ботева (6:1).

Після матчу вихованець Динамо отримав порцію компліментів від наставника. Зокрема, Фонсека зазначив, що не очікував такої класної гри від молодих центрбеків Чоботенка і Бондаря.

Зазначимо, що орендна угода Чоботенка в Маріуполі діє до літа поточного року.

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