Шахтар та Динамо потрапили у топ-100 найбагатших футбольних клубів світу – результати дослідження

Шахтар та Динамо – у топ-100 найзаможніших клубів світу / фото: ФК Шахтар

Soccerex Football Finance 100 опублікувала щорічний звіт, у якому назвала найбагатші клуби світу. У топ-100 опинились і гранди українського футболу – Шахтар та Динамо.

Міжнародна організація Soccerex Football Finance 100 провела дослідження та опублікувала свій вже другий щорічний звіт, у якому перерахувала найбільш заможні футбольні клуби планети.

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У першій сотні опинились і Шахтар з Динамо – "гірники" посіли 25 позицію в рейтингу, розмістившись між Інтером та Фулхемом. Кияни ділять 88-90 місця з китайським Хебей Чайна Форчун та аргентинським Рівер Плейтом.

Варто відзначити, що вартість футболістів Шахтаря оцінюється у 103 млн євро, Динамо – 67 млн. Потенційні активи власника Шахтаря оцінюються у 159 млн євро, Динамо – лише у 7 млн. Інфраструктура "гірників" оцінена у 175 млн євро, київського клубу – у скромних 10 млн. Індекс FFI Шахтаря склав 0.86, Динамо – 0.16.

За основу аналізу взяті фінансові звіти, подані безпосередньо футбольними клубами за підсумками сезону 2016/17, а також інші авторитетні джерела інформації (UEFA, The Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt). Мета дослідження – оцінка фінансового потенціалу футбольних клубів світу.

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Основними критеріями оцінки були:

1. Ігрові активи;

2. Матеріальні активи (стадіони, бази, навчальні центри тощо);

3. Сума на банківських рахунках;

4. Потенційні активи власника клубу;

5. Сума чистого боргу.

Як зазначено у звіті Організації, сумарний капітал власників 100 найбагатших клубів світу складає майже 950 млрд євро.

Лідером рейтингу став Манчестер Сіті, друге місце посів ПСЖ, третє – мюнхенська Баварія.

Повністю топ-100 найбагатших клубів світу можна переглянути за посиланням.

Топ-10 найбагатших футбольних клубів світу:

1. Манчестер Сіті (Англія)

2. ПСЖ (Франція)

3. Баварія (Німеччина)

4. Тоттенхем (Англія)

5. Арсенал (Англія)

6. Реал Мадрид (Іспанія)

7. Барселона (Іспанія)

8. Манчестер Юнайтед (Англія)

9. Ювентус (Італія)

10. Челсі (Англія).

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