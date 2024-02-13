Украинский полузащитник польской Легии Игорь Харатин продолжит карьеру в чемпионате Словакии, сообщает Nemzeti Sport.

Защитник сборной Украины официально сменил клуб в Европе

28-летний футболист готовится подписать контракт с Дунайской Стредой. По информации источника, хавбек уже прибыл в расположение клуба, где пройдет медосмотр. Официальное объявление состоится в ближайшее время. Ранее СМИ приписывали интерес к украинцу со стороны Уйпешта и Ференцвароша.

Напомним, Харатин – воспитанник Динамо. В Украине успел поиграть за Металлист и Зарю. После 2 лет в Ференцвароше перебрался в Легию в сентябре 2021-го за 900 тысяч евро, однако так и не смог стать игроком основы (контракт до лета 2024-го). Более того, кризис продолжился настолько, что наш земляк вообще не был заявлен на текущий сезон, сыграв лишь 8 игр в дубле. В сборной Украины провел 4 матча. Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч.

К слову, Дунайска Стреда, которая сейчас идет в турнирной таблице чемпионата Словакии шестой, недавно уже подписала одного украинца – Тараса Качарабу, который играл за пражскую Славию.

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