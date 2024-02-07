Дунайска Стреда офіційно оголосила про перехід 29-річного центрбека. Новачок отримав футболку з номером 33.

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За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 250 тисяч євро, а особистий контракт розрахований до літа 2026 року. У нинішньому сезоні Качараба провів за Славію всього 2 матчі і відзначився одним асистом. В активі Тараса три поєдинки за національну збірну України, але через клубну кризу він понад рік не отримує виклики.

Дунайска Стреда пішла зимувати на шостій сходинці чемпіонату Словаччини. У жовтні клуб запросив на посаду спортивного директора українця Гліба Платова.

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