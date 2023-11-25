Центральний півзахисник Ілля Скрипник став гравцем італійського Фоссано, повідомляє Transfermarkt.

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20-річний хавбек перейшов до табору представника Серії D у статусі вільного агента і підписав контракт до літа 2024 року.

Нагадаємо, Скрипник – вихованець Динамо. Виступав у складі U-17 та U-19. В сезоні 2021/22 провів 5 матчів у Юнацькій лізі УЄФА і навіть відзначився голом у воротах Баварії. У серпні 2022-го пішов в оренду у Буковину, де провів один сезон. З 1 липня 2023-го залишався без команди.

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